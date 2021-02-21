Центр «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа по вакцине от коронавируса

Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что они получили более 45 обращений из-за границы по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории», — сказал он в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что «Вектор» намерен выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в феврале и еще 1,5 млн — в марте.