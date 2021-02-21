Власти рассказали о состоянии заболевших новым видом птичьего гриппа в России

Семеро рабочих птицефабрики в Астраханской области, которые заболели птичьим гриппом, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации губернатора региона.

В администрации уточнили, что во время болезни у людей наблюдалось першение в горле. Они находили на амбулаторном лечении.

В настоящее время все заболевшие уже выздоровели. «Их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

После выявления в РФ вспышки птичьего гриппа власти Ахтубинского района ввели на птицефабрике режим чрезвычайной ситуации. Все поголовье птиц было уничтожено.