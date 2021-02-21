Частный дом и машина горят в Новой Москве

В Новой Москве загорелся частный дом и автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В поселении Роговское в СНТ на улице Простоквашино, дом 6, загорелся частный дом по всей площади и рядом стоящий автомобиль Audi», — рассказал собеседник агентства.

В результате частично обрушился дом, пострадал один человек.

Отмечается, что в горящем доме может находиться еще один человек. Площадь пожара устанавливается.

Ранее жителей дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара.