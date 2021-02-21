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Общество. Новости

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Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в изящную шляпу. Хмурые облака расступились всего на несколько минут, и я успел сделать серию кадров этой удивительной сцены. Два огромных линзовидных облака повисли над вулканами Камень и Ключевская сопка. Камчатка. Сентябрь 2015г. Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в изящную шляпу. Хмурые облака расступились всего на несколько минут, и я успел сделать серию кадров этой удивительной сцены. Два огромных линзовидных облака повисли над вулканами Камень и Ключевская сопка. Камчатка. Сентябрь 2015г.

На Камчатке началось извержение вулкана

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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман. В ближайшие несколько дней извержение продолжится», — говорится в публикации.

Туристов и жителей полуострова просят не приближаться к вулкану и не совершать на него восхождений.

Отмечается, что в непосредственной близости от Ключевского может наблюдаться ПДК газа при парогазовых выбросах.

Ранее сообщалось, что поселок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом.

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