Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальный вес для граждан в 80 кг, а для чиновников в 100 кг.

Политик утверждает, что государство тратит много денег на людей с избыточным весом, а также на их «лечение и диету». Поэтому необходимо установить некий порог, который нельзя превышать.

«Люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов», — уточнил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Парламентарий также подсчитал, какой вес должен быть у российских чиновников. «Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — возмутился Жириновский.

Для недопущения ожирения политик предложил давать людям рекомендации по здоровому образу жизни.

Ранее Жириновский призывал студентов не становиться отличниками.