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Общество. Новости

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Порошенко потребовал закрыть телеканал «Наш»

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Пятый президент Украины Петр Порошенко выступил за закрытие телеканала «Наш», а также поддержал санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Он заявил, что высоко оценивает работу спецслужб, которые смогли собрать «доказательства противоправных действий», и поддерживает решение СНБО и президента Владимира Зеленского ввести против Медведчука санкционные меры.

«Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно — представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест», — говорится в заявлении.

Кроме того, Порошенко потребовал закрыть телеканал «Наш», который, по его словам, «стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука».

Политик опроверг связь с Медведчуком. «Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ», — сказал Порошенко.

19 февраля Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

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