Диетолог рассказала, как подготовить организм к весне

Ведущий научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян рассказала, как подготовить организм к весне.

По ее словам, необходимо следить за размером порций и обратить внимание на витаминные комплексы.

«Естественно, за зиму, особенно такую сложную, как в этом году, нагрузка на организм большая, она еще связана и с новым вирусом, многие люди болеют. Вообще много не есть, не вставать из-за стола с чувством усталости и сонливости. Немного заранее нужно останавливаться. Нам очень много пищи не нужно», — объяснила специалист радиостанции «Говорит Москва».

Также она отметила, что зимой часто не достает витаминов в организме, поэтому необходимо пить поливитаминные препараты, а также есть разнообразные овощи и фрукты в течение дня. Григорьян уточнила, что для человека в возрасте от 45 до 50 лет нужно употреблять не меньше килограмма овощей и фруктов в день.

Кроме того, врач посоветовала соблюдать режим дня, ложиться спать до полуночи и по возможности отдыхать днем.

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