Онищенко считает, что ограничения по весу для чиновников нарушат права человека

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что устанавливать ограничения по массе тела для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Онищенко, правильно будет не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать вес, соответствующий конкретному человеку.

«Есть профессии, в которых и рост, и вес играет большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что идея следить за весом была бы полезна для людей всех профессий.

«Поэтому давайте воспримем это как желание напомнить о том, что здоровье человека в любой профессии является не только его достоянием, но и в какой-то мере государства», — добавил Онищенко.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальный вес для граждан в 80 кг, а для чиновников — в 100 кг.