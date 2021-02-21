«Пыльный туман» из Сахары дошел до восточной части Испании

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) Испании предупредило жителей восточной части страны о надвигающейся в регион песчаной буре, которая пришла из пустыни Сахара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что сильнее всего бурю из пыли и песка почувствуют Мурсия, Валенсия и Балеары.

Кроме того, власти Мурсии, как уточняет местное радио Onda Regional, активировали протоколы из-за повышенного загрязнения воздуха. По их данным, этот уровень не понизится до понедельника, 22 февраля, несмотря на вечерний дождь. Жителям рекомендуется не находиться на улице долго и избегать занятий спортом на открытом воздухе.

Метеорологи страны также не исключают, что природное явление может достичь Арагоны и Кастилии-ла-Манчи.

До этого африканский «пыльный туман» вызвал отмену рейсов на Канарских островах.