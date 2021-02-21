Фаучи предупредил американцев о возможном продлении масочного режима на год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски и в 2022 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что отказаться от масок можно будет только при значительном снижении числа заболевших и вакцинации подавляющей части населения.

Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может, подчеркнул Фаучи.

В первый день своего президентского срока Джозеф Байден подписал указ о 100-дневном масочном режиме, который обязует носить маски на территории федеральной собственности. Кроме того, в США ношение масок стало обязательным и в общественном транспорте.