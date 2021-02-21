Под Петербургом задержали мужчину, выстрелившего уборщику в ногу

В Ленинградской области задержан мужчина, который ранил из травматического пистолета уборщика снега. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел возле одного из магазинов в поселке Романовка на Дороге жизни.

«В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой», — говорится в сообщении.

Уборщик был ранен в ногу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.