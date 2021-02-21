ОАЭ передали в дар сектору Газа партию вакцины «Спутник V»

Власти ОАЭ приняли решение о передаче партии вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» Палестине. Об этом сообщает агентство Quds Net.

СМИ уточняет, что в переданной партии находится 20 тыс. доз.

Один из лидеров движения «Движения за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) Софьяна Абу Зейда отметил, что вакцины передадут минздраву Палестины. По его словам, партия позволит защитить пожилых людей, которые находятся в группе риска.

В свою очередь заместитель министра по социальным вопросам в анклаве Гази Хамад выразил благодарность депутату Мухаммеда Дахлана за его содействие в этой поставке.

«Этот смелый шаг является дополнительной возможностью спасти наш народ в секторе Газа», — сказал Хамад.

Он подчеркнул, что это не первый раз, когда Палестина получает помощь от ОАЭ.

Ранее Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 111,7 млн заболевших, свыше 86,9 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».