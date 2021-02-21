Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Северная Македония планирует закупить партию «Спутника V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении властей закупить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с местными властями в городе Охрид, на которой обсуждались вопросы борьбы с пандемией COVID-19.

«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», — сказал Заев.

Кампания по вакцинации населения началась в Северной Македонии после того, как президент Сербии Александр Вучич передал в дар партию вакцины производства Pfizer/BioNTech для того, чтобы работники в сфере здравоохранения могли сделать прививку.

Кроме того, власти страны подписали контракт на закупку 200 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm.

Ранее ОАЭ передали в дар сектору Газа партию вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 111,7 млн заболевших, свыше 86,9 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.