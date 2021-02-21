Северная Македония планирует закупить партию «Спутника V»

Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил о намерении властей закупить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с местными властями в городе Охрид, на которой обсуждались вопросы борьбы с пандемией COVID-19.

«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», — сказал Заев.

Кампания по вакцинации населения началась в Северной Македонии после того, как президент Сербии Александр Вучич передал в дар партию вакцины производства Pfizer/BioNTech для того, чтобы работники в сфере здравоохранения могли сделать прививку.

Кроме того, власти страны подписали контракт на закупку 200 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm.

Ранее ОАЭ передали в дар сектору Газа партию вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 111,7 млн заболевших, свыше 86,9 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».