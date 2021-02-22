В Кемерово полиция не приехала в дом, где убивали девушку

В Кемерово два сотрудника полиции, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку, предстанут пере судом. Им уже предъявили обвинения в халатности, передает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области.

Инцидент случился в январе 2020 года.

По версии следствия, правоохранители, получив и зарегистрировав сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра происходит драка, слышны крики женщины о помощи, не отправили туда группу реагирования. Позже стало известно, что в этой квартире 23-летний мужчина убил свою 23-летнюю девушку. Он был задержан на месте преступления. Уголовное дело в отношении него рассматривается в суде.

«В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что обвиняемые в халатности сотрудники правоохранительных органов со следствием не сотрудничали, вину не признали.