Власти США доставили 2 из 6 млн доз вакцин от COVID-19 в штаты

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США доставили 2 из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов. Об этом она сказала в интервью телеканалу ABC News.

По ее словам, американские власти планируют нагнать график по доставке препаратов «на неделе», а также «восполнить этот пробел и убедиться, что они распределены по районам».

Псаки отметила, что власти тесно сотрудничают с почтовой службой и курьерскими компаниями для ускорения темпов доставки вакцины.

Ранее в США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской компании Moderna.