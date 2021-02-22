Жириновский объяснил свое предложение ограничить вес россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею установить предельный вес для россиян.

В своем Telegram-канале он обратил внимание, что лишний вес является одним из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности. «Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни», — написал в своем канале Жириновский.

Он указал, что один из способов показать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников. «Условно, 100 килограммов. Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — предложил лидер ЛДПР.

При этом, как считает политик, для остальных граждан никаких стандартов быть не должно. «Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить максимальный вес для граждан в 80 кг, а для чиновников — в 100 кг.