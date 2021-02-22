В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уведомило о проверках ряда самолетов Boeing 777 после того, как от лайнера отпала часть обшивки, которая затем упала в американском городе Брумфилд. Такое заявление сделал глава авиарегулятора Стив Диксон. Оно было опубликовано в Twitter FAA.

Он сообщил, что после консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности поручил им «издать директиву летной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолетов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000». «Это, скорее всего, будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации», — сказано в заявлении Диксона.

Ранее сообщалось, что 20 февраля обломки двигателя пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, рухнули на жилой район в американском штате Колорадо.