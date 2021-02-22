Премьер Словакии поторопил правительство с закупкой «Спутника V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович поторопил кабмин республики с закупкой вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он обратил внимание в своем Facebook на то, что правительство не позволяет словацким гражданам «свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне» и других странах.

Матович подчеркнул, что Минздрав республики выдает разрешения на множество лекарств, которые не зарегистрированы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), а «возражения возникли» лишь по вопросу о данном российском препарате.

Глава кабмина считает, что если ждать регистрации «Спутника V» в ЕМА, то «к тому моменту все запасы российской вакцины будут распроданы, и придется надеяться лишь на те вакцины, которые с большим опозданием» поступают в страну через Евросоюз.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.