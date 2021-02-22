Россияне рассказали об отношении к 23 февраля и 8 марта

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к гендерным праздникам. Результаты соответствующего исследования приводит RT.

Так, 52% россиян положительно относятся к Дню защитника Отечества. При этом негативно праздник оценивают лишь 5% респондентов.

42% жителей России заявили, что нейтрально относятся к нему. Однако они признались, что при этом радуются очередному выходному дню.

В свою очередь Международный женский день, который отмечается 8 марта, положительно воспринимают 61% респондентов.

Вместе с тем нейтрально к этому весеннему празднику относятся 34% опрошенных и только 5% — отрицательно.

Участниками опроса стали свыше 4 тыс. человек из всех российских регионов.

Ранее эксперты выяснили, кто дарит наибольшие суммы на подарочных картах к 23 февраля.