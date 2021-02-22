Перенесшим коронавирус россиянам назвали лучшее время для вакцинации

Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал в интервью РБК, что людям, которые переболели коронавирусом, следует проходить вакцинацию, если уровень антител в организме достигнет уровня «серой зоны».

По его словам, перенесшим COVID-19, чтобы понять, необходимо ли вакцинироваться, надо контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Кроме того, специалист посоветовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», —пояснил Чепурнов.

Он отметил, что делать прививку против коронавирусной инфекции можно в случае снижения уровня антител до так называемой «серой зоны», когда он находится между положительным и отрицательным значениями.

Вирусолог также добавил, что людям необходимо будет «следить за своим состоянием и периодически «подкалываться» той или иной вакциной», «если мы будем жить с коронавирусом».