Стало известно, сколько дней россияне путешествовали в 2020 году

Россияне чаще всего проводили в путешествиях от четырех до семи дней в 2020 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что на такой период было продано 30% всех авиабилетов.

Еще 28% граждан потратили на поездки в минувшем году два-три дня, 7% — вовсе один день, а 4% — возвращались домой в тот же день.

Всего 22% россиян позволили себе отдых на 8-14 дней, а 9% — уезжали более чем на две недели.

Наиболее популярными направлениями для поездок среди жителей России стали Москва (ее посетили 21% граждан), Сочи (10%) Санкт-Петербург (9%).

Ранее были названы самые востребованные направления у россиян для поездок на 23 февраля.