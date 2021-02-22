Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя

Житель Приморья госпитализирован после нападения медведя в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщил РИА «Новости» представитель краевого УМВД РФ.

58-летний житель поселка Врангель сообщил в дежурную часть МО МВД России о нападении дикого медведя на его 33-летнего сына. После этого на место происшествия направилась оперативная группа отдела полиции и егеря. Группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла эвакуировать мужчину, пострадавшего от нападения медведя

«Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги», — уточнил собеседник агентства.

По данным агентства, на человека напала медведица, которая защищала новорожденного медвежонка.

Планируется, что полицейские поговорят с охотниками и местными жителями об опасности участка побережья и посоветуют не посещать место.

Ранее сообщалось, что бурый медведь напал на человека на Камчатке.