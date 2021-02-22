В Москве зафиксировали 1 723 новых случая COVID-19

Москва вновь лидирует в списке регионов РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки: в столице выявили еще 1 723 случая инфекции. Об этом сообщает оперативной штаб.

Также за 24 часа число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 41 (всего 14 782), что является для столицы минимумом с 11 октября. Вылечились еще 1 658 пациентов (всего 886 273).

Таким образом, в городе всего выявлено 969 557 случаев инфекции.

За минувшие сутки в России выявили 12 604 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 177 330 случаев коронавирусной инфекции, из них 83 630 — с летальным исходом. Вылечились 3 726 388 человека.

Ранее перенесшим коронавирус россиянам назвали лучшее время для вакцинации.