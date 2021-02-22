Украина получит 15 млн доз вакцины Novavax

Украина договорилась о получении дополнительных 5 млн доз американской вакцины от коронавирусной инфекции Novavax. Об этом сообщил глава минздрава страны Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax», — поделился министр.

По его словам, в общей сложности на Украину доставят 15 млн доз препарата. Поставки запланированы на июль текущего года.

Степанов отметил, что будет подписан соответствующий договор.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса на Украине начнется с препарата AstraZeneca, произведенного индийской компанией Serum Institute of India.