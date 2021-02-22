В России зафиксирована минимальная с 16 ноября смертность от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 337 против 417 днем ранее. Этот показатель является минимальным с 16 ноября, сообщили в оперативном штабе.

При этом прирост новых случаев инфекции составил 12 604, накануне было 12 742 заболевших.

Всего нарастающим темпом в стране зафиксировано 4 177 330 случаев COVID-19, из них выписались после выздоровления 3,7 млн человек, умерли 83 630 пациентов.

Всего в РФ проведено 109,4 млн тестов на выявление инфекции.

Ранее был определен период заразности человека с нетяжелой формой коронавируса.