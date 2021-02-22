Пушков счел скандал с «расистской» математикой в США помешательством

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал в США, где нашли в традиционном курсе математики «идею превосходства белой расы».

«В США обостряется помешательство на почве «борьбы с расизмом», — начал он.

По мнению Пушкова, в США обостряется помешательство на почве борьбы с расизмом. Такими темпами, как добавил сенатор, в рамках нового предмета школьников будут обучать только таблице умножения.

«Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он считает, что подобная политика американских властей может привести к исчезновению математики в школах как предмета.

Ранее Пушков заявил, что в США происходит «тоталитарная революция».