В Совфеде заявили об утрате Лондоном права инициировать дискуссии о правах человека

Британия больше не имеет морального права дискутировать о правах человека, так как определила «виновных» в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов. С таким заявлением выступил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал инициативу главы МИД королевства Доминика Рааба, который захотел призвать ООН принять меры против якобы систематического нарушения прав человека в РФ.

Косачев уверяет, что такое предложение министра «шита чисто политическими нитками», где нет места правозащите.

«Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего», — полагает сенатор.

Он обратил внимание, что Британия проигнорировала страны Балтии «с их десятилетними поражениями в правах неграждан», а также не было ни слова об Украине, «где только последняя расправа с оппозицией из «Оппозиционной платформы — За жизнь» не имеет ничего общего ни с демократией, ни с правами человека».

«Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере», — заключил Косачев.