На Украине задержали пытавшегося улететь из страны фигуранта дела «Приватбанка»

Один из фигурантов дела «Приватбанка» Владимир Яценко был задержан при попытке вылететь с Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, самолет вылетел из Днепра и успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы.

Рейс, который следовал в Вену, посадили в «Борисполе».

«В спецоперации принимала участие СБУ. В аэропорту «Борисполь» идет задержание и вручение фигуранту подозрения, которое подписала Ирина Венедиктова. Фамилию фигуранта дела объявят правоохранительные органы», — написал Лещенко.

В свою очередь «Украинская правда» сообщает, что речь идет об экс-первом замглавы «Приватбанка» Владимире Яценко.