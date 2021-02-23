Более полумиллиона человек скончалось от COVID-19 в США

В США число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией преодолело отметку в 500 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Согласно представленным данным, число скончавшихся составляет 512 230 граждан. США продолжают занимать первое место по числу смертей людей с COVID-19.

При этом положительные анализы на коронавирус за время пандемии получили 28 808 464 человека. От заболевания излечились 19 056 900 пациентов.

Ранее президент США Джо Байден объявил траур по жертвам коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.