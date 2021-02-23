В ФСБ рассказали о контртеррористическом подразделении на Северном Кавказе

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали о 25-летнем юбилее главного подразделения по борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, управление «К» Центра специального назначения ФСБ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что сотрудники управления «К» участвуют в проведении сложных контртеррористических операций, а также оперативно-боевых мероприятий.

В ЦОС добавили, что своими действиями это подразделение вносит весомый вклад в работе по нейтрализации тех угроз безопасности на территории Северного Кавказа и всей России.

Так, управление «К» участвовало в операции по освобождению детей от террористов в Беслане в сентябре 2004 года. В ЦОС уточнили, что подразделению удалось ликвидировать организованное бандитское подполье в Северо-Кавказском регионе.

«Сегодня управление «К» Центра специального назначения ФСБ России - это единый, мощный, хорошо подготовленный и оснащенный коллектив, способный качественно решать самые сложные боевые задачи», — заключили в ЦОС.