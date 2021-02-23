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Общество. Новости

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Наркобарон Хоакин &laquo;Эль Чапо&raquo; Гусман в мексиканской тюрьме, 8 января 2017 года Наркобарон Хоакин &laquo;Эль Чапо&raquo; Гусман в мексиканской тюрьме, 8 января 2017 года

Жену наркобарона Коротышки задержали в США

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Министерство юстиции США заявило о задержании супруги наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») Эмму Коронель Аиспуро. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что жена наркобарона была задержана в штате Виргиния в международном аэропорту Вашингтон Даллес.

По данным министерства, ее подозревают в участии в международном обороте наркотиков. Кроме того, ее подозревают в оказании помощи супругу в побеге из тюрьмы годами ранее.

Ведомство уточняет, что уже завтра 31-летняя Аиспуро должна появиться на слушании суда, которое пройдет по видеосвязи.

В июле 2019 года американский суд вынес решение в отношении Эль Чапо, который был приговорен к пожизненному заключению.

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