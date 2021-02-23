Эксперты узнали самые популярные направления для авиаперелетов внутри России

Аналитики сервиса по бронированию билетов Туту.ру рассказали, какие направления по России пользуются наибольшим спросом для авиаперелетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, с начала 2021 года чаще всего перелеты совершались по маршруту из Москвы в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Кроме того, высокий спрос был отмечен на перелеты в Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Уфу.

При этом спрос на билеты в Калининград, Симферополь и Екатеринбург по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 60% и более. В Краснодар летали чаще на 10%, а снижение показателей было отмечено у Ростова-на-Дону.

Аналитики также уточнили, что на 11% сократилась сумма среднего чека на перелеты по России в одну сторону в 2021 году.

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