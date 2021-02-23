Российское посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19

Флаг возле здания посольства России в США был приспущен в знак памяти о жертвах коронавируса. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

В публикации сказано, что диппредставительство выражает солидарность с американским народом, который скорбит о жертвах пандемии COVID-19.

Ранее президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим. Кроме того, по последним подсчетам, число летальных исходов в США преодолело отметку в полмиллиона умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.