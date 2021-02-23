Российские школьники рассказали, кто является их героями

Организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» провели опрос среди школьников и узнали, кого они считают своими героями. Об этом сообщает RT.

Опрос, в котором приняли участие свыше шести тыс. учеников 6—11-х классов, был проведен при участии проекта «Мотивирующие цифровые уроки».

Согласно полученным данным, наибольшая часть опрошенных школьников (26,2%) назвала в качестве своих героев родственников: мам, пап, бабушек и дедушек.

На втором месте по популярности разместились персонажи комиксов и киновселенных, а именно Наруто, Человек-Паук, Железный человек. На третьем месте по популярности среди школьников оказались участники Великой Отечественной войны и современные военные, за которых свои голоса отдали 5,4% респондентов.

Однако 23,4% опрошенных школьников так и не смогли рассказать, чьим примером они вдохновляются.

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