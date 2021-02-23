Копье со скульптурой головы Тэтчер установили возле ее дома

В Британии возле дома экс-премьер-министра страны Маргарет Тэтчер установили копье, на которое была насажена скульптурная голова Железной леди. Об этом сообщает портал Lad Bible.

Издание отмечает, что скульптурная голова имеет искривленное выражение лица.

Композиция размещена на возвышении, которое поставлено на постамент — там должен быть установлен реальный памятник политику. Стоимость возведения памятника была оценена в свыше $422,4 тыс.

Автор работы Марк Робла заявил, что создал самодельное возвышение, которое обошлось ему в $5, чтобы помочь властям.

Дальнейшая судьба памятника остается неизвестной.

Ранее «Газета.Ru» публиковала материал, который посвящен Маргарет Тэтчер и дате в 30 лет со дня ее отставки.