Первая партия «Спутника V» прибыла в Мексику

Первая партия российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» доставлена в Мексику, сообщает ТАСС.

Груз встречала делегация, в состав которой вошли представители мексиканских властей и работники российского посольства в Мехико.

Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.