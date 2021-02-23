Более 10 человек задержаны в ходе ареста главы партии Саакашвили в Грузии

Более десяти человек были задержаны в ходе специальной операции по аресту председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелии в Тбилиси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«За сопротивление полиции задержаны более 10 человек», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.