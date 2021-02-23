Оппозиция Грузии после задержания Мелии готовится к акциям протеста

Представители оппозиции Грузии после задержания председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелии готовятся к акциям протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оппозиционера Гиги Бокерия.

По его словам, эти акции продлятся до тех пор, пока оппозиция «не достигнет результата».

«Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили. Встаньте для будущего ваших детей», — заявила другой оппозиционер, бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. За сопротивление полиции были задержаны более 10 человек.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.