МВД Грузии объяснило применение газа при задержании оппозиционера Мелии

Грузинская полиция в ходе спецоперации по задержанию главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелии применяла соразмерную силу, предусмотренную законом, указано в официальном заявлении МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно просили граждан, собравшихся в офисе партии, не мешать исполнению решения суда об аресте оппозиционера, отмечает ведомство.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, собравшиеся в офисе партии не подчинились законному запросу полиции и оказали сопротивление силовикам. Соответственно, при исполнении своих обязанностей <...> полиция применила соразмерную силу, предусмотренную законом, и специальные средства», – подчеркивает МВД.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. За сопротивление полиции задержали более 10 человек. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.