Собянин поздравил жителей Москвы с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, стойкости и патриотизма. <...> Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» – написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин также напомнил, что в 2021 году отмечается 80-летие битвы за Москву. Он выразил благодарность ветеранам и подчеркнул, что они «задали высокую планку» следующим поколениям защитников Отечества.

Ранее с праздником россиян поздравил президент Владимир Путин.