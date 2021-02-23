Полиция Еревана задержала 25 человек на акции протеста против Пашиняна

В Ереване полиция задержала 25 человек на акции протеста у правительственного здания в армянской столице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

Отмечается, что во вторник, 23 февраля, протестующие собрались у третьего корпуса правительственных зданий, чтобы не пропустить туда премьер-министра республики Никола Пашиняна. Все подходы впоследствии были оцеплены правоохранителями.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

После подписания соответствующего договора в Армении несогласные с решением премьер-министра Никола Пашиняна регулярно проводят акции протестов с требованиям его отставки.

Ранее оппозиция Армении объявила, что будет продолжать протесты, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.