Мясников объяснил важность вакцинации групп риска от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил необходимость вакцинации от коронавируса людей, которые находятся в группах риска. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что реальная смертность от коронавирусной инфекции ниже официальной, однако она есть и сконцентрирована в основном в группе людей в возрасте от 70 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

«Поэтому так важно вакцинация именно групп риска», – подчеркнул Мясников.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса тех, кто уже переболел COVID-19.