Взрыв привел к повреждению двух магистральных трубопроводов в Оренбуржье

Два магистральных трубопровода оказались повреждены в результате взрыва в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Его слова приводит РИА «Новости».

«Оба магистральных трубопровода повреждены. <...> Более 10 тыс. абонентов подвержены снижению подачи газа в дома», – рассказал Паслер.

По словам губернатора, в населенные пункты были направлены передвижные установки для подпитки жилых домов газом.

23 февраля на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал. В настоящее время утечка газа ликвидирована.

После взрыва Россия приостановила транзит газа в Казахстан, ситуация находится на контроле российского Министерства энергетики.