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Общество. Новости

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Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Гайане

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Южноамериканская Гайана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры, указано в сообщении.

Ранее «Спутник V» был зарегистрирован в Киргизии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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