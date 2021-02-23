Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом пишет пресс-служба Совфеда и пресс-служба Госдумы.

«В День защитника Отечества Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко почтила память погибших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии также участвовали первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

В свою очередь, Володин возложил цветы в сопровождении руководителей думских фракций и депутатов, включая первого вице-спикера Александра Жукова и вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую.

Церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра.

Ранее цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин.