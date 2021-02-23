В Тюменской области умер пациент с гаффской болезнью

В Тюменской области скончался пациент, у которого была подтверждена гаффская болезнь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался», — сказали в депздраве.

Отмечается, что токсин привел к декомпенсации хронических заболеваний, что усиливалось возрастными особенностями.

17 февраля гаффская болезнь подтвердилась у двух мужчин.

Гаффская болезнь — острое заболевание, возникающее из-за употребления в пищу отравленной рыбы или животных. Симптомы напоминают отравление, но со временем у заболевших развиваются судороги и паралич конечностей.