Метеоролог предупредила о наступлении новой климатической эпохи

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, февраль выдался необычно холодным. Кроме того, низкие температуры сохранятся и в последнюю неделю месяца. 24 и 25 февраля в Москву придут сильные снегопады, однако потом потеплеет до нуля, а затем вернутся 25-градусные морозы, днем температура не превысит 12 °C.

«Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», — сказала Позднякова.

Она отметила, что это связано с тем, что ранее в центральной России превалировали западные атмосферные фронты, в этом году — южные циклоны.

«Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние 5-7 лет», — сказала метеоролог.

Она не исключила, что в следующие годы погодных катаклизмов может быть еще больше.

Ранее метеорологи попросили москвичей не ждать ранний приход весны.