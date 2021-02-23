Полуголый блогер станцевал на братской могиле у «Родины-матери»

Блогер раздетым станцевал у подножия статуи «Родина-мать» в Волгограде, сообщает издание V1.

На видео, попавшем в СМИ, 20-летний молодой человек, раздетый по пояс, сняв обувь, танцует и размахивает руками рядом с памятником. Судя по логотипу на видео, оно было выложено в сеть TikTok.

Видео снято на склоне у подножия «Родины-матери» напротив храма Всех святых на Мамаевом кургане. При этом сам склон, где стоит блогер, является большой братской могилой, где установлены таблички: «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек».

Как отмечает СМИ, молодой человек утверждает, что на ролике действительно снят он, но на Мамаевом кургане он не танцевал.