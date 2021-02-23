Во время пикета националистов во Львове пострадали четыре полицейских

Во Львове четыре полицейских пострадали во время пикета националистов у офиса предприятия, которое связывают с попавшим под санкции депутатом Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасом Козаком. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Сообщается, что на пикет вышли около 60 человек. По данным правоохранителей, митингующие вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки и поджигали шины.

«В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события», — сказали в пресс-службе.

Следователи начали уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются личности злоумышленников. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в Киеве националисты штурмовали здания двух телеканалов.