В Хорватии нашли подозреваемых в убийстве журналистов из России

Полиция Хорватии нашла подозреваемых в рамках уголовного дела об убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного, совершенного 1 сентября в 1991 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Установлено, что члены спецподразделения Сербской автономной области Краина заняли позиции ... в 100 метрах от трассы Хрватска Костайница-Петринья. Среди них и двое подозреваемых», — сказали в ведомстве.

По его словам, одному из них было 26 лет, второму — 33 года. Когда преступники заметили автомобиль с дипломатическими номерами, они открыли огонь. В машине были 41 и 43-летний российские журналисты в гражданской одежде, они освещали конфликт.

Когда автомобиль остановился, журналисты были еще живы. Как утверждает хорватская полиция, подозреваемые забрали документы у россиян и «выстрелами из пистолета тогда 26-летний подозреваемый добил их».

Специальный корреспондент Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной освещали гражданскую войну в Югославии в 1991 году. В марте 2017 президент России Владимир Путин наградил их орденами Мужества.